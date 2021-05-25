全國四技二專入學統一測驗成績公布，基隆二信高中商經科李杰融、應用日語科莊庭棋分別考出商管群及外語群日語類原始總分全國榜首，為基隆市寫下首次「雙冠王」紀錄，他們都選擇留在家鄉唸書，不相信「外地月亮比較圓」，努力實踐夢想。

二信高中校長林立表示，除了莊庭棋及李杰融兩位全國榜首外，機械科余哲維及廣設科林炘楷則分別為基北區機械群及設計群最高分，在北北基激烈競爭中，讓基隆在四個統測類群中獨占鰲頭，他說，這2名學生共同的關鍵就是「堅持到最後」，在準備統測的這一年，雖然面疫情挑戰，但是他們奮戰不懈面對大考。

莊庭棋3年前從二信國中部以教育會考績分30分的高分，毅然決然選讀該校日語科，他因為喜歡日文，在學習的過程中，不管碰到什麼困難都不找藉口，會憑藉毅力去克服，終於以全國榜首證明「自己的選擇是對的」。

導師梁瑋如表示，莊庭棋閱讀領悟快，日語發音也很道地，曾經拿過全國日語配音比賽個人獎，已經通過日語檢定N2等級，實力深厚，統測的「專業二」考出全國最高分，不令人意外。

李杰融也是二信國中部學生，當時選擇直升，媽媽在金融界工作，家長尊重孩子的選擇，加上國中時對商管專業探索感興趣，因此選擇就讀商經科，他原本對自己的期望高，比較安於現狀，但導師林珈安看出他的潛力，聯合任課老師「要求標準從嚴」，不僅成功激發他的淺力，也進一步建立自信，成績有如倒吃甘蔗。

導師林珈安也透露，班上有一位同學洪紫馨平時成績更勝李杰融，2人的瑜亮之爭讓李杰融燃起鬥志，最後考出四科滿級分衝上全國榜首，洪紫馨則以一分差屈居榜眼，雙雙交出漂亮的成績單，也讓該班被戲稱天下第一班。

(中時 )