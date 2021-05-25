美國網球協會在美東時間周一公布，今年美國網球公開賽第一次所有競賽場都將使用鷹眼電子系統協助邊線判決，成為繼今年澳網之後，另一個全面採用鷹眼的網球大滿貫賽。

美國網球協會透露，在年度最後一場四大賽美網之前的9場系列賽事，包括西南公開賽、國家銀行公開賽等有7場賽事，也都會全面使用鷹眼系統，而去年的西南公開賽和美網因為在金恩夫人國家網球中心舉辦，所以亞瑟艾許、路易阿姆斯壯兩座經典球場沒有裝設鷹眼設備，在西南公開賽、美網兩站賽事，鷹眼系統共喊出了31萬4000的判決。

鷹眼系統北美常務董事賈法特（James Japhet）去年表示，使用鷹眼系統下，2020美網第一周賽程的22萬5000個判決，只有14個誤判，這些誤判主要是因為控制中心的人為疏失。

2021澳洲網球公開賽是第一個完全沒有線審的四大滿貫賽，選手的回饋多是正面的，但也有少數技術上的錯誤造成誤判。

(中時 )