人民幣升勢強勁，25日在岸人民幣對美元匯率跳空開高，盤中最高觸及6.4016，距離6.40關口僅一步之遙。同一時間，離岸人民幣對美元匯率大幅拉升，強勢站上6.40關口，最高觸及6.3944。在岸、離岸人民幣對美元匯率均創近3年來新高！

人民幣的這波上漲始於4月。自4月初以來，在岸人民幣漲幅達2.18％，暴拉逾1400點；離岸人民幣已上漲逾1500點，漲幅達2.73％。

專家認為，隨著大陸國內經濟復甦強勁以及美元弱勢，人民幣走強趨勢仍將延續，未來更有望升破6.2關口。

(旺報 )