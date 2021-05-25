案5443是將秀妃養生會館1名女性員工帶往汽車旅館，並非於會館內消費，新竹市長林智堅也氣的要依法對其開罰30萬元。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

又是謊報足跡被抓包！新竹市25日新增確診案5443，原疫調表示曾於5月21日到過秀妃養生會館消費主動採檢確診，但竹市警與彰化警25日再積極相互比對通聯及監視器，竟發現案5443根本沒進秀妃養生館，而是與會館女員工相約上摩鐵，卻謊稱是到秀妃消費，市府今晚也重罰30萬元。

市長林智堅今晚氣憤表示，案5443的疫調案情有最新突破，經彰化縣警局與新竹市警局相互聯繫，透過監視器與通聯紀錄比對，發現案5443在21日是將彰化縣秀妃養生會館1名女性員工帶往汽車旅館，並停留數小時，並非於會館內消費，等於是讓秀妃養生會館背了黑鍋。

林智堅說，案5443在疫調過程隱匿相關資訊，其5月21日並非在彰化員林秀妃養生館店內消費，而是與1名秀妃的女員工相約在外，並直接到彰化1家汽車旅館，停留時間為21日當天下午1點20分至3點45分，竹市也因此修正，移除案5443「秀妃養生會館」足跡。

他指出，案5443對疫調隱匿、說詞反覆，明顯妨礙疫調、隱匿真相，已依《傳染病防治法》第43條及第67條，予以重罰30萬元。

(中時 )