藝人納豆與小11歲的「國光女神」依依兩人交往近4年時間，兩人的感情狀態相當穩定，兩人公開交往過後，受到不少人的焦點與注目，昨(24日) 納豆在個人臉書分享居家的生活照片，並曬出女友正在煮大阪燒的模樣，讓許多的粉絲羨慕表示，令人直呼: 「生活好甜蜜呀!」

藝人納豆經常在個人社群分享與女友依依日常生活，昨(24)日在納豆在臉書分享居家防疫生活，他表示: 「今天晚上在家自製大阪燒來吃，防疫繼續加油起來。」在照片當中，依依彎著腰並撈著鍋中美食的畫面，意外露出低胸的事業線，好身材讓許多人好羨慕。

依依因擔任助理主持人《國光幫幫忙》除了擁有好身材，因上綜藝節目而認識納豆結緣，兩人身高差不多，被問及倆人的身高差不多，會影響愛情嗎?依依表示：「當然不會，他是我心中的小巨人，而且他對自己的身高很有自信。」台灣因本土疫情爆發，許多演藝圈的工作也跟著停擺，日前納豆更是自嘲表示: 「疫情再不好，我怕我的體重…啊不Hold了啦」用幽默的方式，期許這段期間，不要飲食過量而造成身體的負擔。

不少網友在地下留言表示: 「看來疫情過後每位都成了大廚師了！」、「這攝影師不錯」、「重點是你女朋友很漂亮」、「為什麼你有女朋友」、「我只看到白白的光」、「其他什麼都沒看到、亮點不在大阪燒啊⋯⋯」、「吃什麼不重要重要是有女生服務用餐」令許多有羨慕不已。

(中時新聞網)