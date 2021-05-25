疫情期間人心惶惶，民眾不敢外出，就怕和確診者足跡重疊。一位高雄女網友透露，在這敏感時期突然接到美式連鎖大賣場好市多的來電，以為自己要被匡列去篩檢，頓時忐忑不安。所幸最後真相讓她鬆了一口氣，反倒羨煞其他會員，紛紛直呼，「我怎麼沒有！」

本土疫情持續延燒，確診數擴散至全台，一位女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，近日突接到好市多大順店來電，還以為自己是賣場匡列出的篩檢對象，頓時晴天霹靂。

但電話人員接著指出，X牌巧克力等商品正在特價，並提醒她可利用線上購物採買。得知原來是虛驚一場後，女網友坦言，「下次可以說快一點嗎，疫情期間心臟很小顆。」她事後回想，最近沒有去逛好市多，只是自己嚇自己。

文章曝光後，網友反而議論道「為什麼特價會通知你？」、「有這種事？好市多特價居然沒打給我過」、「竟然好市多也開始call客」、「我確定我更加邊緣了」。網友猜測，是否購買大戶才享有這種推銷來電。

過來人隨即留言解釋，好市多一直以來都會打電話給會員推銷，「只要買過的商品有活動有時候就會通知」。對此，不少人坦言，疫情期間接到這種來電都會特別敏感。「常被call，剛開始還以為是詐騙集團」、「接過2次，但這個時期接到真的會很挫 」、「我也有接到，而且他的聲音超嚴肅，還以為自己是不是被匡列了」、「幾天接到警局來電也是，現在一點風聲都會嚇死（尤其住雙北）」。

(中時新聞網)