國內新冠肺炎情勢嚴峻，頻頻炸鍋的本土個案讓人心惶惶，尤其「阿公店」群聚感染大爆發以來，大量確診病例皆與萬華茶室、茶藝館有關，儼然讓該處成為此波疫情的「重災區」，但今（25）日有PTT眾多鄉民不滿，直指有電視台使用「萬華病毒」一詞，無疑是不尊重當地人感受。

根據PTT該文指出，面對台灣COVID-19疫情不斷延燒，過去「武漢肺炎」一詞曾引起大陸民眾的不滿，如今有電視台使用「萬華病毒」一詞，也惹來鄉民怒火，對此原PO就痛批「是怎樣，萬華會無緣無故生出病毒是不是？」認為疫情擴散跟政府防堵不力有關，不應甩黑鍋給萬華人揹。

由於原PO還將電視台放送的影像擷圖貼上PTT，不少網友看了也都認為這件事需要更多同理心，所以紛紛質疑「已經有霸凌事件了，這種名詞會加重」、「羞辱自己國家行政區很爽對嗎？」「標籤化地名 對人民很傷的」、「認知作戰開打」，另外也有人直呼「明明是獅子王傳過來的」，或揚言要「去跟NCC檢舉」，但也有網友呼籲理性，表示疫情嚴峻，大家不要口水戰，病毒才是台灣的敵人。

過去「武漢肺炎」一詞引起大陸民眾不滿，如今電視台使用「萬華病毒」也惹來鄉民怒火。（圖／PTT）

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)