1名在和平醫院工作的護理師在網路上透露心聲，她說疫情關係工作量暴增，卻仍遭到許多病患家屬抱怨，對於疫情的不安感讓她崩潰，直說「如果是我壯烈犧牲無所謂，但是我的孩子何辜」，她下班後洗了數10分鐘的澡，仍覺得自己很髒，超長工時也無法陪伴孩子在家學習，種種內容透露醫護人員的辛酸。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前與在和平醫院工作的護理師學姊聊近況；學姊在電話中數度崩潰，對於疫情感染源充滿不安，而病患的家屬卻無法體諒醫療人員的心聲，學姊也對自己的家人很愧疚，「她說如果是自己壯烈犧牲無所謂，但是她的孩子何辜，下班想抱緊孩子」，而每天下班回家洗了數10分鐘的澡還是覺得很髒。

1名在和平醫院工作的護理師在網路上透露心聲，她說疫情關係工作量暴增，卻仍遭到許多病患家屬抱怨，對於疫情的不安感讓她崩潰。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，學姊在醫院幾乎加班工作，無法陪伴停課的孩子一起線上學習，而她只能在電話中好好安慰學姊，陪學姊一起哭，她說「曾幾何時，我們曾想過我們無法去海邊了，我們曾想過人與人的距離要斷了連結，我們曾想過出門要全副武裝」，她鼓勵仍在各地奮戰的醫護人員，「你們都是英雄 你們都讓我好尊敬及佩服」。

許多網友則留言，「給全民防疫一個讚！給所有醫護人員辛勞付出一個肯定」、「感謝所有防疫人員， 我們無法提供什麼實質的幫助，但我們會乖乖待在家裡降低生病機率」、「學姐加油，在地小牙醫給您支持鼓勵」、「加油！台灣人們請好好保護自己 不要增加醫護人員的負擔好嗎？」

(中時新聞網)