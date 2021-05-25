新冠肺炎疫情嚴峻，新北市確診人數攀升，外傳新北市經發局外包駐府人員驗出確診，新北市長侯友宜今（25日）下午主持防疫應變會議記者會也證實確有此事。據悉，該外包人員周日（23日）即被通知確診，但經發局相關接觸同仁卻要明（26日）才會安排快篩，市議員張錦豪痛批，「市府防疫慢半拍！」勿讓市府淪為防疫破口。

知情人士透露，確診者為經發局外包駐府廠商，平常活動區域為市府3樓，密切接觸者約10人，確診者於周日被衛生局通知確診，他緊急聯繫經發局等單位，但經發局卻僅有進行消毒。

知情人士爆料，外包駐府廠商染疫根本就是經發局同仁間不能說的祕密，雖密切接觸者已被通知居家隔離，但經發局卻未通知快篩等後續作為，也未安撫其他同仁，「讓謠言不斷以訛傳訛！」這些同仁要明（26日）才會安排快篩。

張錦豪痛批，市府是全市防疫重要的指揮中心，都已三級警戒，但卻還讓市府外包人員持續駐府增加風險，此外，他也接獲不少局處同仁反映，居家辦公根本就是口號。

張錦豪說，行政院人事行政總處早就宣布，針對公務員上班的部分，提高為50％輪流分流上班，希望減少人潮的移動，但市府各局處各有各自規畫，反而沒有統一適用的標準，甚至有局處主管白天開會，下午自動消失返家辦公，但基層同仁卻無法申請居家辦公。

侯友宜今（25日）下午主持防疫應變會議記者會說，新北市異地辦公、居家辦公、遠距視訊及各樓層辦公，每個局處採取的方式不同，只有要求同仁們要落實防疫，確實執行公務。

(中時 )