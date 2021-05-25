新冠肺炎在台爆發社區感染，全台防疫三級警戒延長到6月14日，藥華藥（6446）25日表示，已於5月19日以最快速度去函衛生福利部疾病管制署（CDC），申請將旗下新藥P1101（Ropeginterferon alfa-2b）納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，同時行文衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）報備，全面啟動「藥華藥Can Help」計畫。

董事長詹青柳表示，一旦完成P1101納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，藥華藥將以贈藥方式，供各級醫療院所治療輕中度新冠肺炎患者。

執行長林國鐘表示，藥華藥的長效型干擾素藥物P1101的學名、成分，與印度官方核准緊急使用於新冠病患的生物相似藥 Virafin相同，都是Pegylated interferon alfa-2b。

據Virafin三期臨床試驗數據顯示，新冠輕、中度患者，施打後氧氣供應時間從84小時減少至56小時；病患服用藥物後第8天，陽轉陰機率達91.15％，比標準治療組（SOC）的78.90％治癒力更高。

P1101已於2020年5月獲台灣衛生福利部核准用於治療真性紅血球增多症（PV）病患，並已陸續供貨給醫療院所，未來藥華藥將會配合其他醫院進行緊急進藥，全力與全台灣醫療院所合作，提供P1101協助治療新冠肺炎確診患者，共同為台灣努力。如民眾有需要，請與專業醫師及醫療院所聯繫。

(工商 )