台北市萬華分局西門町派出所全員隔離14天，6時關閉消毒，轄區勤業務由他所組合18名支援警力協防。（陳君瑋攝）

台北市萬華分局西門町派出所全員隔離14天，派出所員警自行簡單消毒。（陳君瑋攝）

台北市萬華分局西門町派出所一名警員確診新冠肺炎，全所人員分批快篩，又有另名警員快篩陽性，警方研議後宣布，西門町派出所全員隔離14天，25日6時關閉消毒，轄區勤業務由他所組合18名支援警力協防。

警方表示，為避免疫情擴散，西門町派出所於25日6時正式關閉，進行消毒，大樓其他樓層包含警備隊、異地辦公的內勤人員皆照常運作，西門所內52員警力即起進行居家隔離14天，轄區勤業務由東園、西園、華江、莒光、青年派出所等18名組合支援警力協防，暫由康定派出所所長譚凱文代理主管職務。

(中時 )