台中港務分公司針對兩人足跡展開消毒。（台中港務分公司提供／陳淑娥台中傳真）

台中港25日傳出2名來台工作外籍技師染疫，由於疫情指揮中心認定境外移入，並沒有公布足跡，港區工作人員議論紛紛。台中港務分公司表示，初步了解2人有進出管制站，曾到過海運學院教學大樓，已立即召開緊急防疫應變會議，並展開消毒。

2名染疫外籍技師分別為案3867英國籍男子及案4228丹麥籍男子。台中港務分公司表示，中央疫情指揮中心22日公布案3867為英國籍30多歲男性，4月28日自英國來台工作，持有搭機前三日內檢驗陰性報告，在台期間均無症狀，5月21日自主健康管理結束後因工作所需自費採檢，於5月22日確診。

中央疫情指揮中心23日公布案4228為丹麥籍40多歲男性，曾於3月30日在丹麥當地檢出COVID-19陽性，4月17日自丹麥來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀；因要再次出境，5月22日自費採檢，於23日確診(Ct值30)。

由於疫情指揮中心認定境外移入，並沒有2人公布足跡，港區工作人員議論紛紛，台中港務分公司初步了解2人有進出管制站，曾到過海運學院教學大樓及台中市區下榻某飯店，已立即召開緊急防疫應變會議，並展開消毒。

(中時 )