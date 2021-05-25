台灣正在打對抗新冠肺炎疫情這場重要的戰役，上周5搶1資格賽官方宣佈放棄主辦權，屆時比賽移師墨西哥，不過要組隊長途跋涉參賽也是相當困難的挑戰，中華職棒大聯盟會長蔡其昌與球團代表討論後，今天決定不組隊參加在墨西哥舉行的東京奧運棒球最終資格賽，體育署今晚也發布聲明，署長張少熙表示理解與尊重，並感謝中職、蔡其昌及中華隊總教練洪一中帶領的行政團隊、教練團在組訓期間的付出，以下是體育署說明：

對於中華職業棒球大聯盟今(25)日來函，基於疫情考量，放棄東京奧運棒球最終資格賽代表隊組訓及參賽，體育署張少熙署長表達理解與尊重，並特別感謝聯盟蔡其昌會長及洪一中總教練所帶領行政團隊及教練團過去組訓期間的付出及努力。

體育署今日上午收到職棒聯盟來函說明，整體考量疫情發展及教練、選手及工作人員健康安全後，決定放棄在墨西哥舉辦的東京奧運棒球最終資格賽的組訓及參賽工作。體育署今日下午邀請中華民國棒球協會針對目前最終資格賽舉辦資訊及參賽可行性交換意見。

體育署表示最終資格賽已迫在眉梢，且墨西哥主辦城市、賽事時間及防疫規範尚未明確，故請棒球協會以教練選手的健康安全及參賽意願為首要考量，針對組訓參賽計畫、後勤團隊支援及主辦單位防疫規範等重要事項，審慎評估後，再決定後續參賽事宜。

(中時 )