台中市西屯區泰安國小附幼疑出現群聚染疫事件，台中慈濟醫院成立國小快篩站，25日完成學生、教職員等家庭快篩任務共近400例。院方表示，外派篩檢同仁秉持防堵疫情高度熱忱與使命感，共同守護市民健康與安全。

泰安國小附設幼兒園24日疑發生群聚感染，因國小附幼女廚工及家人，還有另名老師也確診，市府緊急在學校設置前進指揮所，通知全校師生和家人到校進行篩檢。台中慈濟醫院接到任務，副院長莊淑婷動員相關單位同仁以最快速度設立篩檢站，當日下午2時開始進行篩檢。

採檢事宜由急診科主任李冠儀及內科部主任宋育民執行，首日針對學生、家長及老師，4小時完成約200人篩檢（含快篩與PCR篩檢），25日上午再安排1線篩檢，至中午也篩檢完成194人。

宋育民與李冠儀均臨時接到任務，身著全身防護裝備，持續近4小時採檢，炎熱天氣讓採檢與受檢人員都很辛苦。李冠儀忙著協調並提供專業指導，仍不忘柔聲安慰受檢人「我知道，等下會很痠，忍耐一下就好了。」

宋育民表示，篩檢過程感覺最難受的是脫水，無法及時補充水份加上炎夏高溫，體會第一線同仁與受檢人在太陽下曬得很辛苦。他強調是使命感讓醫護人員撐著，希望找出病毒感染狀況，讓大家都得到更好的防護。

宋育民說，病毒來勢洶洶，不知道敵人在什麼地方，醫護人員上第一線戰場，期待趕快找出病毒杜絕感染，也需要每個人熱心積極，做好個人防護，並體諒醫護人員，彼此配合，早日回到日常生活。

(中時 )