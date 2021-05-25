南投縣長林明溱25日表示，如果中央授權開放地方政府採購疫苗，縣府將馬上行文中央，並且動用第二預備金2500萬元，向上海復星醫藥代理，採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑，讓南投縣民打1劑；救人比較要緊。網紅藥師林士峰直言，疫情都升溫到這節骨眼了，綠營側翼也不忘抹紅國民黨，他感嘆，民進黨的官員們，為何連買個救人疫苗，也那麼多政治算計？」。

林明溱今天指出，中央每天光開記者會，沒有給老百姓預防的方式，光講有什麼用，現在已經30多人死亡。這也是他要購買疫苗的原因，林明溱強調，要買就買最好的，因此要採購上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗，那最好的疫苗，施打後最沒有後遺症。大陸國台辦已經和他聯絡，願意提供協助採購疫苗。

綠營側翼粉專「打馬悍將粉絲團」25日貼文稱，「南投人，國民黨要幫你們做決定了，你們同意嗎？」。

藥師林士峰25日對此回應，「疫情都升溫到這節骨眼了，綠營側翼眼看輝瑞疫苗是目前我們最引以爲盼的即時雨，也不忘抹紅國民黨。民進黨的官員們，為什麼連買個救人疫苗也那麼多的政治算計？」。網友則回應表示，「如果疫苗品質是好的，代理商是誰很重要嗎？」。

側翼沒告訴你的是 南投縣長決定努力要買的是「中國代理」的輝瑞疫苗，疫情都升溫到這節骨眼了，側翼眼看輝瑞疫苗是目前我們最引以爲盼的即時雨。 也不忘抹紅國民黨。 民進黨的官員們啊，為什麼連買個救人疫苗也那麼多的政治算計？ 相關新聞 影／國台辦回應了！林明溱接洽大陸擬買輝瑞疫苗「救南投縣民」 https://reurl.cc/2rMdym 由藥師林士峰發佈於 2021年5月25日 星期二

(中時新聞網)