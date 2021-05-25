檢疫所的餐盒。（取自陳以信臉書）

（取自陳以信臉書）

今天宣布全國疫情三級警戒要延長兩週，根據衛福部資料，現在全台灣被集中檢疫的人，有超過2800位，主要分布在新北市、台中市與其他縣市的檢疫所。對此，國民黨立委陳以信表示，他有親身經歷，知道這是一段很辛苦的過程，所以想為所有正住在集中檢疫所中的國人同胞打氣！

陳以信在臉書指出，他在2月初帶著七歲兒子從英國回來，依規定被送往集中檢疫所，待滿兩週，期間檢測兩次，直到2月底離開返家自主管理。他直言，住在檢疫所的人，與照顧人的醫護防疫人員來說，身心都是極大考驗！

他說，住在裡面的人可能心情都不太好。偶而可聽到其他房間的人大叫罵人，或是因為趴趴走被警察抓回來，有時還會想偷跑或用力甩門和警察發脾氣，甚至玩捉迷藏，搞得大家心裡都很緊張。

陳以信也呼籲，一定要體諒醫護與防疫人員，千萬不要為難他們！畢竟他們承受的身心壓力比受檢疫的人還大，他們所冒的染疫風險也高！幾週後住檢疫所的人離開檢疫所後，他們卻還要留下來照顧下一批受檢疫者，這樣的日子他們已經過了一年半，而且不知道還有多久。

他最後也為所有醫護與防疫人員加油！為所有在集中檢疫所為健康奮戰的國人加油！為所有在日常生活為防疫點滴努力的每個人加油！為台灣最後終能戰勝病毒重新站起而加油！

(中時新聞網)