41香港女星張柏芝已生了3個兒子，她的身材變化經常引起討論，尤其前段時間參加節目《乘風破浪的姐姐2》被拍到發福，小腹隆起更被懷疑懷了第4胎，但她陸續PO出做高強度運動間接闢謠；24日是張柏芝生日，今（25）日她的工作室釋出她第一次扮美人魚的樣貌，下水後超有料身材被看光。

今日下午張柏芝工作室微博陸續更新她的近況，出道多年她第一次打扮成美人魚，更挑戰在水中拍攝；從一系列照片中，張柏芝穿著藍紫色美人魚裝，下水後有魚群圍繞在她身邊，陽光投射下她更顯得夢幻，且合身美人魚裝意外展現她超有料好身材，前凸後翹曲線全現形，看不出已是3個孩子的媽。

張柏芝出道多年首次打扮成美人魚，下水後超有料身材曲線被看光。(圖/ 摘自張柏芝工作室微博)

張柏芝扮美人魚照片也被網友瘋傳。(圖/ 摘自張柏芝工作室微博)

原來張柏芝是為了節目《讓生活好看2》，才特地挑戰當美人魚，而夢幻模樣曝光後也被瘋傳討論，「太美了吧，藍紫色的魚尾好漂亮，曲線好優美，像是一幅畫」、「簡直是迪士尼在逃人魚公主」、「柏芝穿著美人魚裝，完美身材展現得淋漓盡致」、「這造型太適合了，主要是身材驚豔到我」、「看到張柏芝這樣，真的會以為美人魚就是長這樣」。

張柏芝今年41歲，儘管生下3個兒子，對於自己身材管理還是很嚴格，雖然一度疑似爆肥被質疑又偷偷懷孕，但透過各種高強度運動已慢慢回復超佳狀態，加上顏值保養得宜，難怪時常讓粉絲讚嘆「在張柏芝身上看不到歲月痕跡」。

(中時新聞網)