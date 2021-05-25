印度新冠疫情惡化讓許多工人不敢上班。現代汽車在疫情嚴重的印度南部泰米爾納德邦的工廠，有工人在24日發動靜坐抗議後，公司宣布從25日開始讓該廠停工五天。雷諾日產在同一地區的工廠，其工會因不滿資方不答應停工要求，決定26日罷工抗議。

(工商 )