印度疫情惡化 車商面對工人不敢上班問題 20:222021/05/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度新冠疫情惡化讓許多工人不敢上班。現代汽車在疫情嚴重的印度南部泰米爾納德邦的工廠，有工人在24日發動靜坐抗議後，公司宣布從25日開始讓該廠停工五天。雷諾日產在同一地區的工廠，其工會因不滿資方不答應停工要求，決定26日罷工抗議。 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 盼疫情退散 豪門媳郁方發願108天做這事網讚爆 (工商 ) #疫情惡化 #停工 #工人 #上班 #車商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 陳勢安發片遇疫採IG直播 04:102021/05/18 娛樂新聞 疫情升溫又停電 李明依砲轟政府遭網友出征 08:252021/05/18 娛樂 財經熱門新聞 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 疫情大爆發台股不跌反漲？網點名這國：去年示範過了 - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 三星砸4700億赴美設廠 韓媒潑自家人冷水 - 財經 解決防疫保單爭議 保險局：檢疫所、防疫旅館治療也能理賠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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