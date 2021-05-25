美國健身器材商派樂騰（Peloton）24日宣布計畫投資約4億美元，在俄亥俄州興建其首座美國工廠，占地逾200英畝，以因應疫情期間持續飆增的健身需求。該廠從2023年開始生產健身腳踏車和跑步機，預計創造逾2,000個工作職務。

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