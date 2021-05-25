健身器材商派樂騰4億美元興建首座美國工廠 20:062021/05/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國健身器材商派樂騰（Peloton）24日宣布計畫投資約4億美元，在俄亥俄州興建其首座美國工廠，占地逾200英畝，以因應疫情期間持續飆增的健身需求。該廠從2023年開始生產健身腳踏車和跑步機，預計創造逾2,000個工作職務。 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 (工商 ) #健身器材 #派樂騰 #億美 #美國工廠 #首座 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AT＆T脫手媒體 華納HBO合併Discovery組串流巨擘 03:432021/05/18 國際 《國際產業》西門子砸7億美元 買下Supplyframe 12:172021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 04:102021/05/18 全球財經 《國際產業》阿里巴巴瞄準越南 砸4億美元投資線上生鮮雜貨 12:002021/05/18 財經 華為：年底3億設備用鴻蒙 04:102021/05/18 全球財經 《國際產業》韓國三星美晶片廠 H2動工、3年後投產 10:522021/05/18 財經 李玟頻傳豪門婚變 遭直擊和富尪私下互動洩夫妻關係 09:592021/05/18 娛樂 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 《電子通路》聯強處分Concentrix持股6.8％ 獲利7.27億元 12:172021/05/18 財經 財經熱門新聞 三星砸4700億赴美設廠 韓媒潑自家人冷水 - 財經 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 餐飲零售重創 經部祭400億紓困 - 財經焦點 - 中國時報 防疫慰勞 全聯加發半薪 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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