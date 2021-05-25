因應全國實施疫情警戒第3級時間延長，嘉義市政府今25日提出停學不停課8大因應作為。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應全國實施疫情警戒第3級時間延長，嘉義市政府今25日提出停學不停課8大因應作為。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應全國實施疫情警戒第3級時間延長，嘉義市政府今25日提出停學不停課8大因應作為。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應全國實施疫情警戒第3級時間延長，嘉義市政府今25日提出停學不停課8大因應作為。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應全國實施疫情警戒第3級時間延長，嘉義市政府今25日提出停學不停課8大因應作為，包括持續強化入校師生防疫措施、停課期間仍紀錄學生活動軌跡、畢業典禮採線上轉播，國中小畢業考、期末考及補考可採多元方式進行評量等，力求讓家長和學校安心防疫。

市府教育處指出，配合政策，各級學校及公私立幼兒園停止到校上課期間延長至6月14日，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦同時停課，同時依COVID-19因應指引，學生如因故需到校學習，學校園應妥適調整學生班級，落實安全室內社交距離、提高環境清潔消毒頻率等各項防疫措施，並全程佩戴口罩。

嘉市教育處已設置「防疫在家數位學習資源」專區，強調會持續優化內容，提供國中小學各年級各領域線上學習正式課程，另搭配地方有線電視世新103頻道提供自主學習課程的選擇，並提醒家長在停課不停學期間，仍應依活動軌跡紀錄表確實記錄學生足跡，並於聯絡簿記錄每日體溫，市府每日亦統計各國中小及幼兒園到校學生人數，由各校提供適當照顧。

校園、運動場館及家庭教育館持續不開放，如民眾須前往家庭教育中心或輔諮中心洽公，請先與該中心電話聯繫，並完成體溫量測及執行實名制登錄，另輔諮中心輔導個案將採多元輔導方式，各校畢業典禮採線上轉播，考試改採多元評量，並要求教保服務人員主動關心幼兒生活情形，至於弱勢學生仍會發午餐券，讓用餐照顧不中斷。

(中時 )