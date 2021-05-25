Janet在家和大寶Egan、二寶Dylan互動逗趣。（摘自臉書）

近日疫情嚴峻，民眾紛紛宅在家躲疫，41歲女星Janet（謝怡芬）也分享她的居家隔離生活，她自認已經滿有經驗，因為去年疫情剛爆發時，全家人都還在美國，「我們就已經開始盡量待在家、少外出，去年3月回台灣時也有自發性在家自主管理2個禮拜，所以還滿習慣了」，也透露懂事的3歲兒子Egan現在已經會當爸媽的廚房小助手，還會幫忙洗衣服。

除了老公George和大寶Egan、二寶Dylan外，Janet也跟爸媽同住，這波疫情剛好讓她可以稍微緩下腳步，處理一些瑣事及好好陪伴家人，「每天也都在想一些有趣的事給Egan做」，不只畫畫、用積木蓋房子，也會讓Egan當廚房小助手，幫忙醃肉攪拌、洗菜、打果汁（把切好的水果放進果汁機），和爸爸一起煮咖啡（倒咖啡豆、拿牛奶），超愛幫忙整理的Egan最近也學會把衣服顏色分類放進洗衣機中，也正在學習折衣服，還會跟著阿公把吃完的水果籽拿去種，每天都過得相當充實。

現在全台爸媽哀鴻遍野，Janet笑說「目前還沒有崩潰」，除了孩子懂事外，老公跟爸媽會也一起照顧，還分享自己的妙招，「跟George會分工1個帶大寶、1個帶二寶，如果帶到快不耐煩時就交換，可以比較脫離當下煩躁的心情，也會觀察夫妻彼此的情緒、互相幫忙」。這幾天最崩潰的就是Egan都不睡午覺，「他不睡午覺，也會影響Dylan跟著不睡，2個就會一直吵鬧」。

而目前這2週全面停工，Janet說影響到2個代言廣告的TVC與平面拍攝延期，和1場代言活動出席、新戲的宣傳。至於疫情尚無趨緩跡象，之後跟老公有沒有打算接種疫苗？Janet表示「疫苗現在在美國相對流通，等台灣政府安排接下來合適的時機點作安排」，也希望大家都能在家做好防疫，一起度過這波疫情，讓生活恢復正常。

(中時 )