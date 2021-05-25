大陸人氣女神楊冪拍過許多經典電視戲，也上過不少綜藝節目，有流量女王、收視女王之稱，曾和她一起錄真人秀節目的女星沈夢辰，最近上節目聊到對她影響最深的藝人是誰？就吐露楊冪有次在拍攝時中暑吐了，對方卻堅持不喊停，敬業程度讓她相當敬佩。

沈夢辰最近上綜藝節目《讓生活好看》，被問到在合作過的藝人中，哪一位對她的影響最大？沈夢辰就透露，之前和楊冪一起錄真人秀《真正的男子漢2》時，那時正值夏季最熱的時候，其中要拍拿槍射擊的環節，他們身上都背很多東西，當下情況又重又熱又累，而楊冪的射擊位置還得趴在鐵皮上，當她埋伏在那邊半個小時左右，身體就有點撐不住了。

楊冪拍真人秀時，中暑吐完也不喊停。（圖／翻攝自微博）

沈夢辰透露楊冪敬業一面影響她很深。（圖／翻攝自微博）

接著楊冪就中暑了，可在拍攝期間，她一句話都沒多說仍正常訓練，「然後突然看她，說等一下，她先吐一下，吐完之後又繼續也不喊停，也不說我要請假，硬撐著最後一點力氣」，讓沈夢辰直呼太敬業，認為對方已經這麼火紅卻還是這麼吃苦賣力，讓她覺得自己更要努力了。

事實上，楊冪的工作態度向來都為人所讚頌，之前就被直擊因為班機延誤，讓她無法準時進劇組拍攝，雖然已先通知過工作人員，但她一到現場，就直接走到導演面前，對導演90度鞠躬道歉，完全沒一點大明星架子，讓眾人看了不禁讚嘆「難怪她會紅」。

(中時新聞網)