香港支聯會申請於6月4日在維園舉辦六四燭光晚會，今早與警方開會商討。支聯會常務秘書部召集人梁錦威會後表示，預計六四當晚會有4萬至6萬人參與，但警方在會上以疫情和限聚令為由搪塞，支聯會提出可要求參與者遵守防疫措施，戴口罩和保持社交距離，但警方未正面回應。

在警署，支聯會與警方商討約2小時後，梁錦威會後表示，警方於會議期間問及支聯會的五大綱領及過往的活動內容，但未提及五大綱領是否違反《香港國安法》，他們則以一貫立場回應，強調會堅持五大綱領。梁錦威稱預計活動會有4萬至6萬人參加，支聯會將要求參加者遵守防疫措施，包括保持距離及佩戴口罩，他希望警方能盡快發出不反對通知書。

被問到若警方拒絕發出不反對通知書，支聯會會否繼續舉行集會，梁錦威未有正面回應，僅稱要再作商討，須待警方有決定後才有定案。

支聯會計畫於本月30日舉行六四遊行，以及在六四當日舉行燭光集會。支聯會上周也曾就六四遊行的安排與警方開會商討，但暫時未有結果。

(中時 )