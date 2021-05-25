大陸電信設備巨頭華為在2019年遭美國商務部列入實體清單，美企被迫斷絕與華為業務往來，導致華為失去GMS服務，直至2020年5月禁令再度加重，所有含有美國技術的半導體產品未經美方審核允許，不能出貨給華為，不少專家認為，拜登政府上台，有機會緩解華為禁令，但最新消息指出，華為繼續待在禁令名單當中。面對美方不肯寬鬆制裁，華為持續求生，公告將發表鴻蒙作業系統，以及針對RISC-V架構開發處理器。

華為周二(25日)宣布，將在6月2日正式發表鴻蒙作業系統，並預計在當天正式發表搭載在智慧型手機上的鴻蒙作業系統，這也是先前鴻蒙系統搭載在平板、可穿戴裝置運作後，最重要的環節之一。市場分析，華為進一步推動鴻蒙系統搭載在各載體，逐步實現物聯網的目標。

華為2020 年 12 月發表鴻蒙 OS(HarmonyOS)手機開發者測試版，今年又開放鴻蒙 OS 2.0 開發者測試版公測，華為自家多款手機作業系統都能支援。華為希望把鴻蒙打造成類似 Android作業系統，希望除了自家產品，也有更多手機可以使用鴻蒙作業系統，並一步步建構鴻蒙生態系。

此外，外國科技媒體Tom’s hardware 報導，華為旗下海思半導體受到美國制裁，使得該公司愈發難使用基於 Arm 架構的處理器，RISC-V成為解決方案之一，HiSilicon Hi3861 開發版就是海思依照RISC-V架構設計，從文件來看，Hi3861 被描述為主控晶片。

由於IC設計產業以矽智財（IP）與電子設計自動化（EDA）為重，在Arm由歐美掌握技術，甚至NVIDIA去年宣布以400億美元收購Arm，雖然目前來看收購案難成形，但為以防萬一，CPU指令集架構RISC-V開發計畫也成為大陸半導體國家大基金發展重點之一。

報導提到，HiSilicon Hi3861尺寸為 2×5cm，最大工作頻率 160MHz，整合 IEEE 802.11b/g/n 基頻、RF（Radio Frequency）電路，上面有1個序列埠和1個 USB-C 接口。海螄強調，HiSilicon Hi3861 專用於物聯網，不具備強效處理器能力，象徵華為將從Arm 架構轉向RISC-V架構，這也是華為目前在汽車自駕技術研發、當作華為找營運生路的契機，預計未來將陸續推出運算、處理能力更強的產品。

(中時新聞網)