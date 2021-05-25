美國提高旅遊警示 日本強調不影響東奧舉行 20:272021/05/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本奧運大臣丸川珠代25日表示，美國24日把前往日本旅遊警示提升至最高第四級，不會影響7月23日舉行的東京奧運，強調美國支持東奧態度沒有改變。內閣官房長官加藤勝信說，美國已向日本說明調高警示跟其派遣選手團沒有關係。 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 日本公費接種預約 搶破頭 (工商 ) #美國 #強調 #東奧 #旅遊警示 #不影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美再次阻撓 安理會無法通過以巴衝突聲明 03:412021/05/18 國際 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 12:472021/05/18 體育 澎湖封島說是良性勸說 無權禁遊客入境 04:102021/05/18 地方新聞 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 板橋推案續添供給 文化路指標案登場 03:402021/05/18 區域情報-新北 穩定股市 國安基金：隨時可啟動 04:102021/05/18 財經要聞 好市多酪梨又出包 逾3千公斤全數銷毀 恐暫停進口 12:502021/05/18 生活 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 《國際產業》Fisker：不打算投資比特幣，也無意接受比特幣付款 12:002021/05/18 財經 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 財經熱門新聞 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 疫情大爆發台股不跌反漲？網點名這國：去年示範過了 - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 解決防疫保單爭議 保險局：檢疫所、防疫旅館治療也能理賠 - 財經 - 工商 防疫慰勞 全聯加發半薪 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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