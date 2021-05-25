日本奧運大臣丸川珠代25日表示，美國24日把前往日本旅遊警示提升至最高第四級，不會影響7月23日舉行的東京奧運，強調美國支持東奧態度沒有改變。內閣官房長官加藤勝信說，美國已向日本說明調高警示跟其派遣選手團沒有關係。

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(工商 )

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