德國首季GDP季跌1.8％ 中斷前兩季連續增長趨勢 20:182021/05/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國統計局25日公布首季GDP經季調後季跌1.8％，高於市場預估的季跌1.7％，中斷前兩季均季增的趨勢。跟去年同期相較年跌3.1％，也高於預估年跌3％。數據顯示疫情打擊歐洲最大經濟體德國的民間消費，從而拖累其經濟表現。 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 冷靜期奏效 大陸Q1離婚數減逾7成 (工商 ) #德國 #季跌 #GDP #中斷 #前兩季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 10:012021/05/18 財經 《國際產業》Fisker：不打算投資比特幣，也無意接受比特幣付款 12:002021/05/18 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 04:102021/05/18 財經要聞 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 04:102021/05/18 全球財經 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 財經熱門新聞 三星砸4700億赴美設廠 韓媒潑自家人冷水 - 財經 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 餐飲零售重創 經部祭400億紓困 - 財經焦點 - 中國時報 防疫慰勞 全聯加發半薪 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。