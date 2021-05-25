德國統計局25日公布首季GDP經季調後季跌1.8％，高於市場預估的季跌1.7％，中斷前兩季均季增的趨勢。跟去年同期相較年跌3.1％，也高於預估年跌3％。數據顯示疫情打擊歐洲最大經濟體德國的民間消費，從而拖累其經濟表現。

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(工商 )

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