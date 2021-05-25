范雲臉書封面大大的「找得到 會做事」如今也成為網友揶揄的笑柄。(圖／范雲臉書)

親綠寫手林瑋豐抹紅PTT卻被抓包自導自演，引發軒然大波，其身家被起底，不僅老婆是民進黨社群部副主任，大學指導教授更是神隱多日的范雲，導致網友再度灌爆范雲臉書，更有網友翻出范雲臉書封面照片，直呼簡直可恥。

林瑋豐長期在PTT「反串」，扮演民進黨反對者挑起對立，其妻子楊敏也被抓包曾在留言區一搭一唱，2017年更曾痛罵蔡英文「鬼話連篇，去死吧」，反串作業似乎行之有年，如今林瑋豐更被起底，大學論文議題是「A片研究」，指導教授則是女權鬥士、現任民進黨立委范雲。

親綠寫手林瑋豐抹紅PTT卻被踢爆自導自演，大學論文「A片研究」也被翻出，指導教授還是范雲。(圖／林瑋豐臉書)

隨著林瑋豐自導自演事件，范雲臉書也再度被灌爆，更有網友翻出范雲的臉書封面照，上面寫著大大6個字「找得到，會做事」，慘遭網友吐槽「找得到個屁」、「可恥」、「有夠可悲」、「出來打球啦」、「不是說找得到，人咧？」、「委員消失11天了，需要報警嗎」、「真的會做事，很會喬」、「一做事就幹大事 3+11」、「建議改成找不到，做幹事」、「沒救了」。

過往勤奮發文的范雲，在疑似關說3+11事件爆發後，14日下午還有出面轉貼桃園機師工會與綠營側翼粉專的聲援文，並到對方文章底下留言：「感謝路見不平、仗義執言」，但眼見風波持續擴大，范雲就此「人間蒸發」，直到今日依舊完全沒有出聲，似乎已下定決心神隱到底。

(中時新聞網)