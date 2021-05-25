綠營寫手林瑋豐遭PTT鄉民揪出自導自演「認知作戰」，引發各界譁然，台灣高檢署25日已指示新北地檢署指揮警調偵辦，刑事局將清查在PTT「八卦版」上發文的網友身分，釐清是否與林瑋豐有關。

刑事局24日下午接獲中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥交查，指近期PTT上有多篇「疾管家散布假消息？」、「疾管家是不是廢了」及鼓吹民眾刪除疾管家等貼文是否違法，不料，當昨天警方還在研究時，晚上就爆出這是「認知作戰」的說法，鄉民更隨即自行揪出一切竟是林瑋豐自導自演，逼得林出面辯稱是「反串」，並對外道歉。

警方調查，在PTT「八卦版」上發表有關疾管家文章的帳號約有4、5個，官警透露，因文章內容多是批評或質疑疾管家最近已被澄清假訊息的廢文洗版，很難認定網友在散布假訊息，且鼓吹民眾刪除平台似乎也無違法。

林瑋豐將這些文章收集後，是第一個在臉書發文爆料陸方在PTT進行「認知作戰」的人，企圖帶風向，並被綠委王定宇等人轉發，聲稱可依國安法重罰7年以上有期徒刑，併科罰金最高一億元。

PTT鄉民們不甘被誣指為「中共同路人」，於是展開肉搜起底，發現林瑋豐臉書與PTT的帳號都是「bj26bj」，但他常在PTT上留言說要打垮指揮中心或是煽動造謠，直言林「完全是中共同路人的口吻」、「幫大陸大外宣」，他用的才是認知作戰的工具型帳號。

據了解，警方初步分析，PTT上的原始文章應該與林瑋豐無關，但也不排除是林的工具型帳號，將再根據IP位置等線索深入追查。

警方今已發文請中央流行疫情指揮中心認定，這些PTT上的文章是否為假訊息？並向檢察官請示要用那一條法律展開偵辦。警方首先將要查出4、5個帳號發文者的真實身分，傳喚他們到案說明，並釐清是否與林瑋豐有關。此外，因林瑋豐已遭黃士修及網友向調查局檢舉，所以他是否觸法將由調查局另行偵辦。

(中時 )