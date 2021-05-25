台股今(25日)收盤大漲257.38點，但前幾天強勢的萬海盤中卻一度被打到跌停板，台股由航海王領航的行情是否宣告結束？分析師坦言，大盤今日開高走高，成交量能也放大，資金正在轉移的過程中，原本很強勢的航運族群今日卻開高走低，技術面上確實有些隱憂，尤其萬海出現高檔爆大量，短線上必須修正。

電子、塑化領軍，帶領台股今日開高走高，盤中一度漲逾300點，終場收在16595.67點，上漲257.38點，航運族群開高後一路往下滑，資金回流到電子股，台積電終場大漲15元，收在583元，漲幅2.64%，聯電上漲3.2元，收在51.9元，漲幅有6.57%，航運股則由紅翻黑，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海均收黑，其中萬海甚至一度被打到跌停板112.5元，收盤下跌6.8%，收在116.5元，下跌8.5元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，今日開高走高，收盤上漲257點，有734檔股票上漲，成交量也放大到至5273億元，算是滿強的走勢，大盤從高點17709點下跌2500點，到5月12日爆大量留一個很長的下影線，一直到今天，這幾天都在盤底，今天則是試圖挑戰季線、月線及頸線，並成功收復季線。

要想大盤繼續往上攻，陳昆仁認為，目前大盤結構已經跟以往不一樣，過去都要電子成交比重占6、7成，才能往上衝高，現在不需要電子獨強，因為今年傳產股走多頭行情，有原物料的多頭行情，航運也走多頭，資金會輪動，電子成交比重只要占5成以上即可，傳產占2、3成，金融占1、2成，這樣就是一個良性結構，可以帶領大盤繼續往上。

至於今日跌勢較重的航運族群，陳昆仁坦言，再來會整理多久，恐怕還要再看看，因為萬海是這一波最強勢的，具領頭羊的意義，剛公布的4月營收也很亮眼，每股獲利2.75元，不過，股價今日開高，早盤漲逾8%，來到135.5元，然後盤中一路下殺至跌停板，震幅相當高，走勢很可怕，當領頭羊率先轉弱時，其他個股也會跟著轉弱，尤其今天出現高檔爆大量的黑K棒，是短線止漲的訊號，除非適度整理完畢之後再創高，才能帶來另一波的行情，但短線上必須整理修正，也會帶動其他同族群如長榮、陽明跟著修正，但長榮、陽明的籌碼又更零亂，因此，萬海必須先回穩，才是帶動整個族群轉強的關鍵。

(中時新聞網)