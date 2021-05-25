國內今(25)日新增281例本土個案、校正回歸261例，本土確診數已超過3000例，引起民眾人心惶惶，許多人擔心自己是不是無症狀感染者，紛紛跑去快篩，並好奇若真的篩出陽性時該怎麼辦？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若快篩陽性會分為有住院需求及無住院需求兩條路來處理，指揮中心並提供一張圖完整說明篩檢站快篩個案處理流程。

篩檢站快篩個案處理流程。(指揮中心提供)

本土疫情延燒，針對快篩個案處置流程，莊人祥表示，若在採檢站快篩驗出陽性，會先通報為嚴重特殊傳染性肺炎，接著視症狀輕重依下列步驟安排返家或送至醫院與集中檢疫所隔離。

●無住院需求且居家環境可一人一室者：

1.開立居家隔離通知書

2.送回住家隔離，等待PCR檢驗結果

3.PCR檢驗陽性且出現嚴重症狀時，後送至醫院治療

4.若是無症狀者或輕症者則繼續居家隔離，等待衛生單位安排醫療院所至符合解除隔離條件。

●家中無法一人一室者，或症狀較嚴重者，須後送醫院或集中檢疫所隔離。

莊人祥表示，一般來說，快篩約20-30分鐘後就有結果，若快篩結果為陰性即可返家自我健康監測，等待PCR結果。若PCR檢驗為陰性，則可立即解除隔離，並進行自主健康管理至採檢後第14天。

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(中時新聞網)