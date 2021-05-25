指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

對於南投縣長林明溱想動用第二預備金2500萬元，透過代理商上海復星醫藥，採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑一事，指揮中心發言人莊人祥回應，南投縣至今未與中央聯繫，且上海復星並未申請藥證，應該先透過台灣藥廠送件。

南投縣長林明溱25日表示，中央如果授權開放地方政府採購疫苗，縣府將馬上行文中央，並且動用第二預備金2500萬元，透過代理商上海復星醫藥，採購德國輝瑞BNT疫苗30萬劑，讓南投縣民打1劑；救人比較要緊，他被罵也沒關係。

林明溱指出，中央每天光開記者會，沒有給老百姓預防的方式，光講有什麼用，現在已經30多人死亡。

林明溱強調，要買就買最好的，因此要採購上海復星醫藥代理的德國輝瑞BNT疫苗，那最好的疫苗，施打後最沒有後遺症。大陸國台辦已經和他聯絡，願意提供協助採購疫苗。

根據《TVBS》報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，如果要進口輝瑞BNT疫苗，必須照正常程序，先透過藥廠向食藥署申請藥物許可證，不是只有發文在媒體放話。

(中時新聞網)