台電在短短4天停電兩次，引發全台民眾的恐慌。經濟部25日表示，兩次停電事故檢討報告，由經濟部國營會與台電公司協作撰寫，正在進行最後修正。會依照政院指示於今日完成，後續再向行政院報告，待整體檢討方向定案後，再對外說明。

針對513、517兩次分區停電事件，行政院日前責成經濟部督導台電公司，於一週內針對台電的電力調度、應變能力、用電預測、歲修排程以及電廠管理維護等，徹底檢討並提出改善方案。

據了解，這份檢討報告的改善方案，會與經濟部長王美花日前在台電對外說明的三大方向有關，包括檢討電力調度的彈性、檢討歲修排程、檢討備用備轉計算，在面對新的尖峰挑戰、也要強化需量反應，讓尖峰用電平均在不同時段，強化儲能機制，讓備轉即時救援能量，同時應進行需求端管理，才能找到最佳的平衡。但具體的細節尚在討論、同時也須行政院拍板後才能確切執行。

至於媒體關心懲處部分，經濟部表示，待檢討方案向政院報告確認，並將相關事實釐清後，再就應負的責任進行相應懲處。

(工商 )