偏光片廠誠美材(4960)轉投資公司恆美光電穩定獲利，今年第一季送件到蘇州證監會，根據中國媒體報導，恆美光電已經通過申請，今年將在上海科創板掛牌上市，潛在投資利益可期。誠美材已經連續三個季度獲利，公司和銀行團洽談解除債務協商，總經理羅來煌樂觀表示，再給經營團隊2、3年，營運表現有機會追上明基材(8215)。

恆美光電前身是昆山奇材，後來由於誠美材放棄參與恆美光電增資計畫，持股比例降至約28.1％。恆美光電一號線投資金額約人民幣6億元，後來又投資最新的2.5米生產線，去年正式量產出貨，隨著恆美光電營運規模放大，再加上偏光片漲價效應帶動，獲利節節攀高。去年第四季誠美材認列恆美光電的投資收益為9800萬元，今年第一季認列的收益增至1.51億元。

去年底恆美光電股改完成，第一季送件到蘇州證監會，恆美光電已經通過申請，今年將在上海科創板掛牌上市。誠美材表示，原始股東持有的股票有閉鎖期，不過持有成本低，未實現獲利大。

恆美光電2號線已成功量產65吋、70吋、75吋等超大尺寸電視用偏光片，並穩定交貨，主要合作客戶包括有京東方、TCL華星、惠科、彩虹光電、廣州SDP 10.5代廠、中電熊貓、三星等面板廠。恆美光電今年又加碼在福州臨空經濟區設置新廠，總投資約人民幣42億元，將投資兩條偏光片產線。恆美光電目前年產能約為6000萬平方米，預期在新建及整合現有產線後，2023年年產能達到2億平方米。

羅來煌表示，這兩年來很辛苦，還好景氣配合我們努力，今年浴火重生、整裝待發。公司已經連續三個季度獲利，會和銀行團洽談解除債務協商。今年公司在研發上持續努力，拓展廣視角、超寬幅電視，即使是1.5米幅寬的生產線也可以做出120吋的偏光片，成本競爭力和毛利率都很不錯。另外，車載產品營收佔比今年約3～5％，明年營收貢獻放大。誠美材也針對MiniLED開發補償膜，已經做了好幾個月，正在跟面板廠認證當中，期望MiniLED產品明年發酵，爭取快速成長的MiniLED商機。

(工商 )