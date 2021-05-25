台微體(4152)25日宣布，旗下抗黴菌藥物「安畢黴R微脂粒凍晶注射劑」，取得印度藥證。該藥物將以原核准用途及適應症立刻進口至印度，緊急彌補該國微脂體劑型兩性黴素Ｂ短缺，化解其燃眉之急。

台微體因每股淨值未達3元，而被打入全額交割，股價連續多日下殺，25日因取印度藥證利多，而直奔漲停價60.8元。

總經理葉志鴻表示，安畢黴是第一、也是唯一能夠跟原廠藥AmBisome達到生體相等性的複雜學名藥，很欣慰能夠在印度最需要幫助的時候派上用場，台微體將盡快讓醫藥到位，讓病患早期即可使用最安畢黴治療，抑制突然崛起的毛黴菌病例，成功地降低死亡率，拯救上千名病患。

安畢黴乃微脂體劑型兩性黴素Ｂ注射劑，所治療之適應症包含毛黴菌等嚴重全身性黴菌感染。該產品在台灣已上市並銷售多年，市占率逐年穩定成長，並授權永信藥品在PIC/s GMP認證製造及銷售。

葉志鴻表示，台微體繼2020年與永信合作取得台灣TFDA核准安畢黴上市後批量放大變更(Scale-up & Post-approval Change)申請以來，也積極佈局其他市場的需求，目前安畢黴年產量可突破百萬支，得以滿足與日俱增的全球市場需求。在中國的進口醫葯產品註冊申請也正於審查階段。

近日印度的新冠肺炎疫情不斷攀升，確診人數居高不下，因新冠肺炎而引發的毛黴菌病(COVID-19 associated mucormycosis, CAM)案例也持續爆增。新冠肺炎併發毛黴菌病是一種嚴重性黴菌感染，並且會威脅生命，在罹患新冠肺炎的糖尿病患者或免疫功能低下患者中，有30%的患者會引發毛黴菌感染。這些患者若不趁早治療，其感染將急速惡化並導致死亡，死亡率超過60%。

與日俱增的CAM案例已導致對治療毛黴菌病的主要藥物–微脂體兩性黴素B的需求大幅增加，造成前所未見的緊急短缺現象。黑市裡無情的賣家更雪上加霜，在這個時刻將藥物價格調漲成三倍，剝削弱勢的病患。龐大的醫療支出和所帶來的經濟負擔，迫使病患只能選擇傳統兩性黴素Ｂ，而此傳統劑型藥物有著眾所周知的高腎毒性，許多患者也由於負荷不了毒性而被迫提前終止治療。

(工商 )