美提520億美元 加強晶片生產與研究 20:232021/05/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部長蕾夢多24日提出520億美元為加強晶片生產與研究提供資金，預期可吸引地方政府與民間企業跟進，產生額外1,500億美元的投資效應，最終為美國新增七到十座晶片廠。她預期各州政府會爭取聯邦資金來打造晶片設施。 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 (工商 ) #億美 #晶片 #加強 #生產 #十座 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 中山大學獨創長晶技術 助半導體產業升級 04:102021/05/18 焦點要聞 邁瑞醫療擬5.45億歐元 收購Hytest及其子公司 04:102021/05/18 全球財經 Bright Machines將借殼上市 04:102021/05/18 全球財經 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 《金融股》美中貿易戰加惠 一銀胡志明市分行放款4年增逾6成 11:262021/05/18 財經 《國際產業》阿里巴巴瞄準越南 砸4億美元投資線上生鮮雜貨 12:002021/05/18 財經 《國際產業》韓國三星美晶片廠 H2動工、3年後投產 10:522021/05/18 財經 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 財經熱門新聞 三星砸4700億赴美設廠 韓媒潑自家人冷水 - 財經 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 餐飲零售重創 經部祭400億紓困 - 財經焦點 - 中國時報 防疫慰勞 全聯加發半薪 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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