美國商務部長蕾夢多24日提出520億美元為加強晶片生產與研究提供資金，預期可吸引地方政府與民間企業跟進，產生額外1,500億美元的投資效應，最終為美國新增七到十座晶片廠。她預期各州政府會爭取聯邦資金來打造晶片設施。

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(工商 )

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