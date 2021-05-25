英國四月公共借貸額約317億英鎊，低於去年同期約473億英鎊。迄三月底結束的2020／21財政年度總借貸額3,003億英鎊，相當於GDP規模14.3％，創二戰結束後最高比率紀錄。在樂觀經濟持續好轉下，政府預測本年度比率將降至10.3％。

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(工商 )

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