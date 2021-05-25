英國四月公共借貸額約317億英鎊 低去年同期 20:222021/05/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國四月公共借貸額約317億英鎊，低於去年同期約473億英鎊。迄三月底結束的2020／21財政年度總借貸額3,003億英鎊，相當於GDP規模14.3％，創二戰結束後最高比率紀錄。在樂觀經濟持續好轉下，政府預測本年度比率將降至10.3％。 日本公費接種預約 搶破頭 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 (工商 ) #億英鎊 #借貸 #英國 #額約 #結束 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉山 推外幣匯入大額線上解款 04:102021/05/18 金融．稅務 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 12:572021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 邁瑞醫療擬5.45億歐元 收購Hytest及其子公司 04:102021/05/18 全球財經 在野黨籲發放防疫照顧假津貼 04:102021/05/18 焦點要聞 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 華為：年底3億設備用鴻蒙 04:102021/05/18 全球財經 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 04:102021/05/18 全球財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 《國際產業》阿里巴巴瞄準越南 砸4億美元投資線上生鮮雜貨 12:002021/05/18 財經 財經熱門新聞 受惠中美貿易戰獲企業進駐 這2國疫情升溫 供應鏈恐重回大陸 - 財經 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 散戶要賣傳產換電子？下一波這2種股票快竄出 - 財經 萬海獲利方程式...老船成聚寶盆 - 財經要聞 - 工商時報 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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