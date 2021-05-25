彰化縣衛生局24日晚間公布最新確診者足跡，民眾發現確診者21日到過台南市玉井市場，台南市環保局晚間8點多緊急派人至玉井菜市場、青果市場清潔消毒，攤商人人自危，也有人向衛生所預約要做篩檢。

據彰化縣公布資料顯示，該名確診者21日下午2點到2點20分到過台南玉井市場，玉井區民眾不滿表示，玉井市場包括青果市場與菜市場兩大範圍，疫情期間非假日進出人數也超過千人，疫調難道不能再詳細一點嗎？

此外，彰化縣將疫調公布於臉書，未同步通知台南市相關單位，玉井民眾私下在群組瘋傳求證無門。確診者足跡跨縣市已有很多案例，為何彰化縣公布他縣市確診者足跡如此草率，各縣市衛生局橫向聯繫應該上緊發條，不要延誤其他縣市清潔消毒時間。

台南市衛生局表示，已向彰化縣主管機關溝通，希望加強橫向聯繫，至於確診者至玉井市場只停留20分鐘，當事人表示只買了一籃水果就離開。

也有民眾表示，確診者21日整日足跡只列出到玉井市場，難道他當日從彰化來回台南200多公里，只為了到玉井買水果？

管理玉井果菜市場的台南市農產運銷公司表示，玉井果菜市場入場已採實聯制，不管是攤商、果販、果農、遊客進入都要實名登記、戴口罩、量體溫、噴酒精，21日當日除採用簡訊登記者外，共有700多人入內，提醒該時段進出數場民眾做自我健康監測。

一名擺攤果農說，周末玉井市場熱鬧滾滾，遊客都跑到山區躲疫情，人數破千，24日是農曆13日，是果菜市場的「大日」，入場人數也快上千人，星期一晚上傳出疫情後，星期二散客人數大減，有果農整天水果都賣不出去。

(中時 )