北市警局督察室女工友確診 警方消毒分流辦公 20:252021/05/25 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市警局督察室1名女工友傳出確診。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警察局督察室1名陳姓女工友，22日晚發現咳嗽、發燒狀況，隨即前往醫院快篩，25日被通知確診，北市警局表示，先前疫情升溫，督察室21日即已進行異地辦公，目前將會再行消毒，現也調查陳女的接觸史，相關的官警也將安排快篩。 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #督察室 #北市警局 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 社會熱門新聞 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 正妹訂千元藥妝備註「放4樓」 驚見外送員「馬路照」網：妳被A了 - 社會 下令「1人確診年終獎金全0元」 新北公司染疫嚴懲、不准居家辦公挨轟 - 社會 北市防疫旅館凱撒大飯店 1快篩陽性婦人陳屍床上 - 社會 台中大里驚傳一家4口3死悲劇 僅6歲女童獨活 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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