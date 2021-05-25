台北市警察局督察室1名陳姓女工友，22日晚發現咳嗽、發燒狀況，隨即前往醫院快篩，25日被通知確診，北市警局表示，先前疫情升溫，督察室21日即已進行異地辦公，目前將會再行消毒，現也調查陳女的接觸史，相關的官警也將安排快篩。

(中時 )