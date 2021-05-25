針對中央疫情指揮中心發布離島3縣可在符合相關條件及流程下提供「自願性」採檢服務，金門縣長楊鎮浯欣喜中央聽見離島的聲音和善意回應，強調中央和地方一條心，全力做好防疫工作。

由於昨天中央緊急撤銷金門機場「快篩令」公告，原已建置的「快篩門」遭到拆除，引起縣府和民航站之間一場不小風波和爭議。

楊鎮浯對此表示，疫情不斷擴大，縣府超前部署成立快篩站，雖然過程有些波折，縣府也不斷協調爭取，很高興能有好消息傳來，而快篩站仍將維持原訂計畫，設於金門航空站，並自明天中午起展開作業。

楊鎮浯強調，防疫不分中央地方，只要能守住金門零確診，給鄉親一個安全的金門，中央在防疫上若力有未逮，縣府都願意來做。但他仍提醒鄉親，縣府在機場提供自願性快篩採檢服務，即使陰性也不表示就不會染疫，入境後還是要做到戴口罩、勤洗手、少群聚和14天自我健康監測。

楊鎮浯強調，感謝為金門加油打氣的鄉親朋友，他還想對大家說，「過程不重要，最重要的是能為金門守住這片淨土，保障全體鄉親的健康。」

縣衛生局長李錫鑫也表示，雖然離島機場篩檢不失為一個很好的窗口，但就整個防疫來看，因為3離島目前境內迄無確診病例，若有機會最好仍應在台灣端設立管制點，將可能帶原或潛在的病患，在第一時間就篩檢出來，原因是離島的醫療量能不足，即使在機場篩檢出來，後續的鑑別診斷工作，仍會是離島醫療體系很大的一個壓力。

但李錫鑫仍表示，「無論如何，我們跨出的一個重要的一步」，接下來就是看疫苗的覆蓋率，一起來完成離島的防疫工作。

(中時 )