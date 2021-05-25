針對中央疫情指揮中心發布離島3縣可在符合相關條件及流程下提供「自願性」採檢服務，金門縣長楊鎮浯欣喜中央聽見離島的聲音和善意回應，強調中央和地方一條心，全力做好防疫工作。
由於昨天中央緊急撤銷金門機場「快篩令」公告，原已建置的「快篩門」遭到拆除，引起縣府和民航站之間一場不小風波和爭議。
楊鎮浯對此表示，疫情不斷擴大，縣府超前部署成立快篩站，雖然過程有些波折，縣府也不斷協調爭取，很高興能有好消息傳來，而快篩站仍將維持原訂計畫，設於金門航空站，並自明天中午起展開作業。
楊鎮浯強調，防疫不分中央地方，只要能守住金門零確診，給鄉親一個安全的金門，中央在防疫上若力有未逮，縣府都願意來做。但他仍提醒鄉親，縣府在機場提供自願性快篩採檢服務，即使陰性也不表示就不會染疫，入境後還是要做到戴口罩、勤洗手、少群聚和14天自我健康監測。
楊鎮浯強調，感謝為金門加油打氣的鄉親朋友，他還想對大家說，「過程不重要，最重要的是能為金門守住這片淨土，保障全體鄉親的健康。」
縣衛生局長李錫鑫也表示，雖然離島機場篩檢不失為一個很好的窗口，但就整個防疫來看，因為3離島目前境內迄無確診病例，若有機會最好仍應在台灣端設立管制點，將可能帶原或潛在的病患，在第一時間就篩檢出來，原因是離島的醫療量能不足，即使在機場篩檢出來，後續的鑑別診斷工作，仍會是離島醫療體系很大的一個壓力。
但李錫鑫仍表示，「無論如何，我們跨出的一個重要的一步」，接下來就是看疫苗的覆蓋率，一起來完成離島的防疫工作。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。