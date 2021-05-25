林聰明沙鍋魚頭營運長林欣儀今25日特地與團隊，帶著沙鍋魚頭、自家產的黑木耳、洛梅飲及米餅等產品，到台中榮總嘉義分院為醫護人員加油打氣。（嘉義榮民醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義榮民醫院團隊呼籲民眾，「為了您，我堅守崗位，為了我，請您堅守在家」，請大家非必要不要外出，大家要合力抗疫，定可抗疫成功。（嘉義榮民醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情升溫，全台各地醫護、醫事人員工作量暴增，本身具護理背景的林聰明沙鍋魚頭營運長林欣儀今25日特地與團隊，帶著沙鍋魚頭、自家產的黑木耳、洛梅飲及米餅等產品，到台中榮總嘉義分院為醫護人員加油打氣，感謝醫護人員在疫情期間，日以繼夜堅守在第一線。

台中榮總嘉義暨灣橋分院相關感控工作升級，醫院急診醫護、醫檢師及清潔人員增加很多工作量，常過了吃飯時間都還没吃飯，但從來不喊苦，幸好有來各界的支持與鼓勵，包括許多店家以具體行動「挺」醫護，像噴水池雞肉飯老闆娘董孟婷上周已親送飲料至嘉榮急診慰問，今林聰明沙鍋魚頭團隊因深感到醫護近500個防疫日子十分辛苦，送來自家美食，由嘉榮急診室主任蔡政翰及醫護等代表接受。

林欣儀說，目前店裡相關防疫措施已超前部署，不接店內用餐客，員工都會疏導顧客，在等待時提醒保持社交距離，現場購買民眾亦要求實聯制和手部消毒，防疫措施不輸給醫院，更協助員工投保防疫險等，由於她本身具護理背景，除對食安重視，對防疫更是重視及落實，也能體會醫護的辛苦，所以送地送自家的沙鍋魚頭及相關飲品給一線防疫醫護加菜、加油。

蔡政翰說，上周出現社區感染，引起許多民眾擔心，強調雖然篩檢量大增，醫院團隊也收到民眾及各界支持與鼓勵，再次呼籲民眾，「為了您，我堅守崗位，為了我，請您堅守在家」，請大家非必要不要外出，大家要合力抗疫，定可抗疫成功。

(中時 )