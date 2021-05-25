行政院25日晨會已就紓困特別預算進行討論，行政院官員表示，今年疫情比去年嚴峻，且三級警戒管制範圍更大，許多店家收入減少甚至停業影響生計，會針對企業和個人提出紓困，紓困產業範圍會較去年大，包括三級警戒停業的娛樂業等，至於給付項目大同小異，不過給付標準、金額不會完全比照。

各部會陸續盤點紓困特別預算方案送進行政院彙整，近日將召開會議討論，希望在紓困特別條例修正案31日三讀後，以最快速度提出特別預算案，官員強調，條例三讀後，部會若有緊急紓困需求，依法可先行動用預算。

行政院政委兼國發會主委龔明鑫、行政院秘書長李孟諺與主計總處主計長朱澤民近日會召開會議審查，就紓困特別預算進行更審慎評估。

官員說，今年疫情比去年嚴峻，且三級警戒措施也較去年管制範圍更大，許多店家收入減少甚至停業影響生計，加上三級警戒延長，因此各部會的紓困預算、補助標準不能完全比照去年的方案來處理。

官員強調，希望在特別條例三讀後，以最快速度提出預算案，且條例三讀後，部會若有緊急紓困需求，依法可先行動用預算。

行政院長蘇貞昌上午主持晨會時，針對紓困特別預算進行討論；目前嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案已經送到立法院審查，同步也請部會盤點各該紓困預算項目。

官員說，條例修正尚未三讀就請部會盤點預算案，是為了在疫情緊迫的此刻，能在條例修正三讀後，就用最快速度、無縫接軌提出紓困預算案。

面對立法院本會期將於月底結束，行政院預算案提出後恐來不及完成法制作業。官員解釋，根據紓困條例第11條，為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分，這是特別條例提供的彈性。

(工商 )