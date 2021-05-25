國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，勞動部提醒，企業應遵守「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」，若有勞工因業務接觸、辦公場所等因素染疫，就會被視為職業災害，雇主應給予相關醫療費用補償，且在治療期間也應繼續給予染疫勞工原領工資。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，勞工在執行職務期間，因為公務、或是在辦公處所受到傷害，都屬於職業災害，若勞工因為工作感染新冠肺炎，這次也從寬認定屬於職災，也就是勞工在治療期間，雇主要給予醫療給付、同時也要正常發放勞工的薪資。

他說，現在依照傳染病防治法，衛福部疾管署會負責疫調，目前也以防疫優先，所以目前對於職災的認定，會以對勞工保護的原則為為主。

舉例來說，醫護人員因照顧病人而染疫，或是雇主未善盡防疫導致職場成為群聚傳播鏈，皆應視為職業災害。依規定，雇主應給予相關醫療費用補償，同時勞工在醫療中、不能工作時，雇主應按照原領工資給予補償，但勞工醫療期間屆滿2年仍未能痊癒，經指定醫院診斷喪失工作能力，雇主得1次給付40個月平均工資。

(工商 )