台新金控用10年內出脫彰化銀行的承諾，換併購保德信人壽。金管會25日證實，台新金要修公司章程發行8億股己種特別股，投資人轉換標的連結8億股彰銀股票；台新金在籌資同時也釋股，是台灣市場首例，銀行局主秘童政彰表示，台新金申請併購保德信人壽的資金來源「越來越具體」，且釋股涉及市場穩定，七年以上對市場影響「相對較小」。

無論是童政彰或保險局局施瓊華都表示，台新金併保德信人壽案仍待「補件」，保險局在意的是台新金在幾個需要的時點，要拿得出錢增資保德信人壽，銀行局在意台新金在己特投資人執行換股前，必須逐年強化資本適足率，但對台新金以7年以上己種特別股籌資，順便釋出彰銀的作法，並無反對之意。

台新在今年股東會將修公司章程，要發行8億股己重特別股，投資人己特發行七年期滿，即可執行轉換為彰銀股票，最晚在第10年台新金要全部以彰銀股票贖回己特，必要時會以現金補差額，等於這8億股彰銀最晚10年一定會釋出。

童政彰表示，台新金併保德信案目前仍在補件中，但可以確定的是台新金已有55億元的交割款，後續要籌措保險局要求的增資金額、接軌IFRS17需要的資金，銀行局則要求台新金除了肩負增資子公司的責任外，也要強化自身的資本適足率，即要在己種特別股退場前，也要想辦法強化金控資本。

至於台新金對彰銀的控制力，則要等台新金股東會通過修改公司章程後，台新金會送銀行局審查，屆時就會交待相關規劃，銀行局也認同台新金用此種方式循序漸進處理彰銀問題，及有時間強化體質。

童政彰表示，金融機構對金管會的任何申請案，都代表這家金融機構對金管會的承諾，即台新金申請發行己種特別股，是經財顧及自身審慎規劃，評估具可行性且一定會執行。

施瓊華則強調，不管台新金是用特別股、洽特定人或公開市場上賣出彰銀股票，保險局要確認的只有台新金要拿出錢，在必要時刻增資保德信人壽，才會核准此案。

(工商 )