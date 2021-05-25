全國三級警戒延長至6月14日，百貨縮短營業時間也隨政策調整變動，微風集團率先公布明（26日）起至6月14日營業時間再縮短1小時；台北101觀景台休館時間則延長至6月14日，是2005年營運至今16年來首見休館1個月。
微風集團今（25日）表示，包含微風廣場、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站，5月26日至6月14日營業、外帶時間從12時至20時，改為12時至19時。
台北101購物中心在5月19日至21日休館3天後，5月22日起營業時間改為12時至20時，今確認會延長至6月14日；台北101觀景台原來從5月15日下午起至5月28日休館，也會延至6月14日。
新光三越全台15家分店營業時間調整為12時至20時，原至5月28日，今確認延長至6月14日，員工分流上班同步延長至6月14日。消費者可透過新光三越APP精選優惠或beauty STAGE美麗台進行線上選購，以零接觸方式享受商品宅配到府服務；另，也可電話訂購，或由專櫃人員透過熟客系統一對一服務，再於各店1樓戶外的安心快取Bar快速取貨，以免入店方式安心購物。
遠東SOGO今確定維持百貨11時30分至20時30分、超市9時至20時30分營業，從5月28日延長至6月14日。遠東百貨從5月17日起縮短商場營業時間為12時至20時，是否把原訂至5月28日，延長至6月14日，目前尚在評估；麗晶精品自5月16日起營業時間調整為12時至20時，是否延長至6月14日仍在研議。
比漾廣場現有營業時間為11時30分至20時30分，5月24日、25日已實施周一、周二「防疫定休日」，下周是否再有防疫定休日，近期決定就會公告實施。宏匯廣場24日至28日自主暫停營業5天，之後是否調整營業時間，「會視中央流行疫情指揮中心相關政策做滾動式檢討」再公布。
Global Mall宣布防疫措施皆將延長至6月14日，包括原已調整的營業時間持續維持為11:30-20:00，另外入館實聯制、餐飲暫停內用、休閒娛樂措施持續暫停營業，即日起全台七店將僅提供民生必需服務，如餐飲外帶外送、超市等以外，零售區域如服飾等暫停營業，預計將實施至5月28日，後續是否延長或調整模式也正進行評估中。
京站時尚廣場明（26日）至6月14日期間將調整營業時間為周一到周日12:00-20:00。
統一時代百貨台北店6月14日前營業時間將持續調整為不分平假日11:30-20:30。
MITSUI OUTLET PARK林口店自主停業時間將延長至28日，而明（26日）起至28日期間僅有部分GF樓民生、藥妝及熟食區專櫃營業。
至於，全聯旗下宜蘭傳藝園區原訂5月16日至6月8日休園，今確定再延長至6月14日，後續將視疫情發展滾動式調整。
(中時 )
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