因應中部地區疫情嚴峻，陸軍36化學兵群持續支援地方政府消毒，今日上午40員兵力於員林國小任務提示後，便開始針對主要道路、巷弄、民宅住處等重點區域，以悍馬車2輛、重消車2輛及人員背負式消毒器實施環境消毒。

民眾感謝36化學兵群消毒辛勞，在飲料封膜上，寫上加油打氣話語。（軍聞社提供）

林小姐表示，自己曾為國軍一員，看到官兵的身影更為感動。（軍聞社提供）

《軍聞社》隨著化學兵貼身採訪，看到不少感人畫面。「我也曾經是國軍的一員，因此看到這些官兵的身影，更有共鳴與感動。」員林地區飲料店老闆娘林小姐表示，大家同島一命，疫情爆發後，便看到各化學兵群的官兵出來消毒，也在網路看到化學兵臉上的印記，因此自己出點小力，請這些官兵消暑；飲料上的封膜可以看見林小姐的用心，官兵見到「36化學兵群辛苦了」的字樣後，也充滿力量，繼續完成他們所肩負的任務。

36化學兵群於車站外實施消毒。（軍聞社提供）

36化學兵群本週將持續秉持「防疫視同作戰」理念，配合彰化地區實施一週的消毒作業，國軍在民眾需要國軍之時，義不容辭，也盼望大家共同為抵抗疫情威脅努力。

(中時新聞網)