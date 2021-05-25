年度最大滿月和月全食明(26)日將登場！中央氣象局天文預報顯示，台灣各地當日18時30分左右月亮東升後，可見到月出帶食的月食過程，傍晚19時09分到19時28分民眾可見到暗紅色的大滿月；明天天氣部分，由於鋒面遠離，台灣附近水氣減少並轉為西南風，僅南部地區整天不定時有零星陣雨，午後各地山區及東北部地區也有局部短暫雷陣雨機率。

氣象局天文站表示，氣象局表示，本次月全食的全部過程，自台灣時間5月26日16時46分起，由「半影食始」揭開序幕、17時45分「初虧」、19時09分「食既」、19時19分「食甚」、19時28分「生光」、20時53分「復圓」，最後在21時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘，其間於19時09分至19時28分是最精華的全食階段，計19分鐘。

天文站指出，全食階段時，月面完全隱沒在地影內，不過此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

至於明天天氣，氣象局預報員朱美霖指出，明天各地多雲到晴為主，降雨範圍與今天相比縮小許多，僅南部地區整天有不定時有零星陣雨機率，午後各地山區、東北部也有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，白天高溫東半部預計約31、32度，西半部約34、35度，感受上較為悶熱。

預計周五(28)、周六(29)將有一道鋒面接近台灣北部海面，下周日(30)鋒面將滯留台灣上空，屆時全台都有降雨機率，不過各地降雨仍待持續觀察。

由於天氣依舊炎熱，氣象局針對明日中午前後台南市近山區或河谷亮起紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市、彰化縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾留意高溫。

(中時 )