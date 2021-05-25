2021法國網球公開賽會外賽進行中，台灣女將梁恩碩台北時間今天下午出擊，面對女單會外賽第6種子、美國選手麥克奈莉（Caty McNally），梁恩碩在第一盤4比1領先時對手退賽，輕鬆晉級。

梁恩碩目前女單世界排名第295，在台灣女子選手中，僅次於一姐謝淑薇世界第64，青少年時期曾在2018年勇奪澳洲網球公開賽青少年組單打、雙打冠軍，2019年7月轉入職業。

面對世界排名第110的麥克奈莉，梁恩碩開局首個發球局被破，但接下來連保帶發連續收下4局，取得4比1，其中第4局更是經過4次丟士後破發，展現出她的韌性及技巧，不過比賽僅僅進行22分鐘，麥克奈莉就宣告受傷退賽，讓梁恩碩提前收下勝利。

想要進入法網單打會內賽，梁恩碩必須在會外賽連贏3場，今天斬獲首勝後，下一輪面對世界排名第199的美國選手穆罕默德（Asia Muhammad），將是雙方生涯首次交手，而穆罕默德會外賽首輪6比1、5比7、6比3力克2017年法網青少女單冠軍歐蘇薇（Whitney Osuigwe）。

(中時 )