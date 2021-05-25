香港官員警告說，由於民眾對施打疫苗並不踴躍，數百萬劑的疫苗可能因過期而作廢，其中包括目前口碑最好輝瑞-BNT疫苗(Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine)。香港750萬人口，顯然是世界上為數不多的，有幸獲得足夠劑量疫苗，卻沒有施打意願的地方之一。

半島電視台(Aljazeera)報導，星期二，香港政府疫苗工作組的一名成員警告說，目前香港的疫苗期限只剩3個月，而第一批獲得的輝瑞-BN疫苗已經過期。

他說：「所有疫苗都有期限，過期將無法使用，只能做廢。根據目前的時程，BNT疫苗接種中心將在9月之後停止。」

香港接種意願低，與香港民眾對政府沒有信任感有關，香港政治當局以維持穩定為由，打壓異議人士，也使得民眾與政府形成對立，不願配合政府的既定政策。再加上香港疫情趨緩使民眾沒有緊張感，都造成對疫苗施打感到猶豫。

衛生官員說，香港「坐在一大堆未使用的疫苗卻不用，而世界其他地方正在搶購疫苗，這格外諷刺，也是不正確的。」

他警告說，要是錯失這次打疫苗的機會，將來想打也不一定有，請民眾把握。

香港分別購買了750萬劑輝瑞-BNT疫苗，和750萬劑的中國大陸科興疫苗(Sinovac)，後者尚未獲得世界衛生組織的認證，但它是大陸許多城市的主要疫苗。

此外，他們也有買750萬劑AZ疫苗，但在今年早些時候取消了，理由是留下這些預算，在明年購買第2批疫苗。

不管是BNT還科興，在香港接受度都不算高。到目前為止，香港只有19％的人口接種1劑疫苗，其中只有14％的人口接種了2劑。

還有一個怪事，不只一般民眾施打意願率低，甚至醫務人員的接種率也不普遍。香港醫院管理局透露，醫務人員只有三分之一接種了疫苗，理論上他們是最知道疫苗重要性的專業人員。

輝瑞-BNT疫苗雖然評價高，但必須在超低溫下保存，而且保存時間只有6個月，是幾種疫苗中較短的。

今年早些時候，香港政府宣布發放5,000港幣（折合640美元、17840新台幣）的刺激經濟券，有一些意見認為，政府可以將這些消費券與疫苗接種證書做個聯繫，接種者可得到更多的現金援助。然而，香港行政長官林鄭月娥拒絕了這一建議。她說：「政府不應該提供現金或有形的鼓勵，來推廣疫苗接種，這可能產生反效果。」

最近幾星期，一些香港政界人士建議，如果接種率沒有改善，香港可能會考慮將未使用的疫苗發送給海外。

(中時新聞網)