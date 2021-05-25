正式診療前，患者須於胸前出示健保卡，經身分核對後方可開始看診。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院「通訊診療」流程圖。（台北慈濟醫院提供）

新型冠狀病毒COVID-19疫情延燒，為降低接觸風險，台北慈濟醫院配合政府政策，即日起開放「通訊診療」服務。透過通訊診療，提供例行回診民眾遠距診療服務，在減少醫院及社區的感染風險的情況下，同時守護病人的健康。

台北慈濟醫院「通訊診療」門診時間為周一至周五上午9：30-11：30，下午14：30-：16：30；考量醫療安全，目前僅接受複診病人，且須經醫師評估病情適合者，始符合服務對象；若為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，則須經衛生局轉介，不接受自行掛號。台北慈濟醫院張恒嘉副院長指出：「高血壓、腦中風、心血管疾病……等慢性病患者需長期仰賴藥物控制病情，而他們也正是新冠肺炎的高死亡率危險族群，故會面臨又需減少出門，又需到院看診的情形，『通訊診療』即能有效解決這樣的兩難。」

正式開始診療前，患者需胸前出示健保卡，經醫院截圖保存，完成身分核對後始能開始看診，過程須全程錄影、錄音；看診完畢後，醫師會開立處方，再由患者家屬或代理人來院過卡、領取處方箋、批價及領藥。首位接受「通訊診療」的楊先生表示，通訊診療與現場看診無太大差異，整個過程非常清楚流暢，不只減少通勤及候診時間，也降低染疫風險。

雖值疫情高峰期，但對部分民眾而言，回診仍為不可避免的需求，台北慈濟醫院呼籲慢性病患者，切勿因疫情嚴峻自行停藥、停診，歡迎有需求之民眾到醫院官網「通訊診療」預約掛號系統：https：／／reg-prod.tzuchi-healthcare.org.tw／tchw／HIS5OpdReg／OpdTimeShow？Pass=XD;0099，或洽人工掛號專線：(02)6628-9800進行預掛。

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