本土確診病例連日破百，全台疫情持續升溫，台股不僅未受影響，還連續幾日小幅上漲，今（25日）更上漲逾200點，因此有網友好奇，為什麼都進入全國三級警戒，本土確診暴增，台股反而不受影響一直漲；引來不少留言表示，「國際股市都給你抄答案了」、「去年美國就示範過了」。

在電子股領軍下，台股今日早盤開高逾百點，權值電子股台積電上漲2.64%，收在583元，聯電在買盤推升下，大漲6.57%，收在51.9元，終場加權指數上漲257.38點，收在16595.67點，成功站穩季線16538.32點。

網友在社群網站PTT上以「疫情是不是和股市脫鉤了」為題發文，表示全台疫情進入三級警戒，本土確診病例越來越多，股市反而回彈，今天大盤還漲到16595點，準備攻回萬七了，到底是為什麼啊？

貼文曝光後，引發網友熱議，底下大多留言認為對比以前疫情較為嚴重的國家，當時的股市同樣也是不跌反漲，「看一下美國很難嗎」、「疫情跟股票有掛勾，那美股去年應該是歷史低點了，結果還創歷史新高是怎樣」、「看印度、巴西、美國、日韓、全世界，再來問這爛問題」、「去年美國就示範過了」。

此外，也有網友認為，現在有了疫苗面世，因此疫情並非像去年一樣是難以掌握的未知病毒，頂多引起震盪，崩盤是不太可能的，台灣現在軟性的半封城，維持一定工作量能，就算三級再延長，還是沒有大規模停工的消息出現。

美國去年疫情失控，一度是全球新冠疫情的重災區，然而疫情如此嚴峻，美股的表現依舊十分亮眼，自去年三月剛爆發跳水跌至1萬9千多點後，一路震盪走高，再隨著今年年初加快疫苗的接種速度，經濟復甦的帶動下，美股屢創歷史新高。

另外，印度這波疫情來勢洶洶，許多產業均遭受到衝擊，不少台企於當地廠房內員工都有確診案例出現，但即使疫情失控，印度金融市場迄今表現相對抗跌，法人認為目前相對穩定原因是投資人緊握標的不願認賠，但雖然印度疫情仍然非常嚴重，不過依長期來看，印度仍是一個吸引投資人的市場。

(中時新聞網)